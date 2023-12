Românii vor cheltui cu 12% mai puțin decât anul trecut pe cadouri mâncare, și decorațiuni de sărbători

Românii sunt mai cumpătaţi în acest an în preajma sărbătorilor de iarnă, cheltuind cu 12% mai puţin decât anul trecut pe mâncare, cadouri şi decoraţiuni, iar suma medie se ridică la 1.188 lei, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research.

Anul acesta, românii îşi vor petrece Crăciunul acasă (56%) sau în vizită la cei dragi (39%).

Sentimentul de entuziasm resimţit de români în apropierea sărbătorilor scade de la 17% în 2022, la 6% în 2023, faptul că anul trecut românii s-au bucurat de primul Crăciun fără restricţii reprezentând principala explicaţie.

Conform rezultatelor studiului Reveal Marketing Research, anul acesta românii au mai multe sentimente pozitive în aşteptarea sărbătorilor (73%), comparativ cu anul trecut (64%), iar cele mai des menţionate emoţii pe care le trezesc sărbătorile sunt cele de fericire/ bucurie (26%), starea de bine (16%) şi sentimentul de mulţumire (12%).

Pe de altă parte, gândurile negative nu îi părăsesc pe 22% dintre români nici anul acesta, indiferenţa (7%) şi tristeţea sau stresul (7%) fiind cel mai des menţionate.

„Majoritatea românilor îşi vor petrece, şi în acest an, sărbătorile de iarnă acasă (56%), procentul ajungând la 72% în cazul persoanelor peste 55 de ani şi la 73% în cazul persoanelor cu venit mic, sub 2.000 de lei. Mai mult decât atât, 39% dintre români intenţionează să meargă în vizită la cei dragi (familie, prieteni) cu ocazia sărbătorilor de iarnă, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu vârsta cuprinsă între 45-55 ani (46%). Putem observa că vizitele în afara localităţii de reşedinţă sunt preferate în mai mare măsură de tinerii cu vârste între 18-24 ani (18% vs. 13% total eşantion)”, arată studiul citat.

Conform rezultatelor studiului Reveal Marketing Research, bugetul alocat pentru sărbătorile de Crăciun va fi similar (50%) sau mai mic (38%) comparativ cu cel de anul trecut. Doar un procent de 12% menţionează un buget mai mare, în măsură semnificativ mai mare cei cu vârste cuprinse între 44 şi 55 ani (25%).

„Având în vedere creşterile preţurilor produselor şi serviciilor din ultimul an, cei 88% dintre românii care declară că pentru sărbătorile de Crăciun vor aloca un buget similar sau mai mic celui din 2022, vor fi nevoiţi să facă ajustări ale coşului de cumpărături, întrucât un astfel de buget nu le-ar permite să achiziţioneze aceleaşi produse sau să menţină acelaşi nivel de cadouri şi cheltuieli ca anul trecut”, a spus Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Aruncând o privire la organizarea cheltuielilor, procentual, 32% din bugetul alocat zilelor de sărbătoare va merge către mâncare şi băuturi, 28% către cadouri şi 11% către decoraţiuni şi atmosferă festivă. Românii sunt mai cumpătaţi în privinţa gestionării cheltuielilor de sărbători, 11% din bugetul pentru anul acesta fiind alocat unui fond de cheltuieli neaşteptate.

„Comparativ cu sărbătorile de iarnă din 2022, peste jumătate dintre români (64%) declară că vor reduce cheltuielile pentru decoraţiuni şi atmosferă festivă, în timp ce 46% intenţionează să aloce un buget mai mic cadourilor, iar 38% vor reduce suma cheltuită alimentelor şi băuturilor cumpărate. Suma medie pe care românii declară că o vor cheltui anul acesta pe mâncare şi băuturi (546 lei), cadouri (492 lei) şi decoraţiuni (149 lei) este de 1.188 lei, aceasta fiind în scădere cu 12% comparativ cu 2022 (1.350 lei)”, relevă studiul citat.

Schimbul de cadouri este o tradiţie semnificativă în celebrarea Crăciunului, iar cei mai mulţi dintre români (35%) nu sunt pretenţioşi, aceştia declarând că nu contează ce cadouri vor primi. Cele mai dorite cadouri sunt hainele şi de Crăciunul acesta (30%), în special de către tinerii între 18-34 ani (37%). Articolele vestimentare sunt urmate de bijuterii, ceasuri (18%) şi de produsele de îngrijire personală (18%), categorii preferate în mai mare măsură de către femei. Spre exemplu, 22% dintre femei îşi doresc produse de îngrijire personală vs. 14% în cazul bărbaţilor.

De asemenea, cadourile legate de pasiuni/ hobby-uri specifice sunt preferate de 15%, în mai mare măsură de către bărbaţi (21% vs. 10% femei) şi de către cei cu vârste între 45-55 ani (29%), iar gadget-urile de 14% dintre respondenţi.

Românii preferă, în continuare, să cumpere cadourile de Crăciun din magazinele fizice (43%), în detrimentul celor online (26%). De asemenea, patru din zece români au cumpărat cadourile de Crăciun în avans sau au plasat comenzi online pentru a profita de reduceri şi a evita aglomeraţia din magazine.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 11-16 decembrie 2022 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet. Mărimea eşantionului a fost de 1.015 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.