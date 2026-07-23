Misiune contracronometru la Merișor: pompierii au salvat o văcuță căzută într-o prăpastie de 15 metri

Timp de mai bine de șase ore, pompierii Secției Brad au înfruntat, astăzi, provocările unei intervenții extrem de complexe, pentru a salva o văcuță rămasă captivă într-o prăpastie.

A fost o misiune în care colegii noștri, pe lângă dorința de a salva un animal aflat în mediu ostil vieții, au avut nevoie de răbdare, perseverență și tactici bine puse la punct.





sursa foto: ISU Hunedoara

La primele ore ale dimineții, animalul a căzut aproape 15 metri, într-o prăpastie, până în albia unui pârâu, într-o zonă împădurită din apropierea satului Merișor, comuna Bucureșci. Ajunși la fața locului, pompierii și-au dat seama imediat, că misiunea va fi extrem de dificilă, din cauza terenului abrupt, a diferenței mare de nivel și implicit a accesului limitat până la bovină.

În sprijinul colegilor noștri, primăria comunei Bucureșci a pus la dispoziție un excavator și astfel, după ore întregi de efort susținut și o mobilizare exemplară, văcuța a fost adusă la suprafață, în siguranță, spre bucuria proprietarului și a tuturor celor implicați.De la începutul acestui an și pănă în prezent, pompierii hunedoreni au salvat zeci animale aflate în pericol, de la câini și pisici, până la păsări de curte, ovine, cabaline ș.a. pentru că, principala menire a salvatorilor rămâne aceea de a proteja viața, indiferent de forma ei.