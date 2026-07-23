Bărbat din Alba, reținut pentru agresiune sexuală asupra a trei minore

La data de 22 iulie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Luminești, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 21- 22 iulie 2026, bărbatul se afla în localitatea Luminești, la reședința unui bărbat, în vârstă de 57 de ani, unde desfășura activități ocazionale, în calitate de zilier.

Cu această ocazie, bărbatul de 43 de ani, ar fi profitat de vârsta fragedă și de starea de vulnerabilitate a nepoatelor celui din urmă, în vârstă de 9, 10 și 13 ani, din județul Tulcea, le-ar fi sărutat, iar apoi le-ar fi atins în zona bustului, pe acestea.

Bărbatul de 43 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, pentru dispunerea măsurilor legale.