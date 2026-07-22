Bărbat de 52 de ani, salvat de pompierii bihoreni după ce a căzut într-o fântână de cinci metri

Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost salvat de pompierii militari bihoreni după ce a căzut într-o fântână cu o adâncime de aproximativ cinci metri, aflată pe marginea unui drum din localitatea Parhida, comuna Tămășeu.



sursa foto: ISU Bihor

Incidentul a fost semnalat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor, vineri după-amiază, în jurul orei 18.40, iar la locul indicat de apelantul numărului unic 112 au fost mobilizați operativ un echipaj de salvare din medii ostile vieții din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Oradea și echipajul de pompieri paramedici al Stației Săcueni.

După evaluarea situației, doi salvatori au coborât în fântână cu ajutorul scării culisabile, au imobilizat victima și au evacuat-o în siguranță, folosind targa din dotare.

Bărbatul a fost preluat de echipajul de pompieri paramedici, care l-a evaluat, i-a acordat primul ajutor calificat și l-a transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor.