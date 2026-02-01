SUVERAN TV: proiectul media care spune ce alții ascund

Se lansează SUVERAN TV, un nou proiect media regional și național, născut din refuzul tăcerii

După mai bine de un an de relatări, investigații și analize publicate în cadrul Opinia Transilvană, se lansează SUVERAN TV, un nou proiect media regional și național, construit ca răspuns direct la degradarea actului democratic și la limitarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului român.



SUVERAN TV ia naștere în urma evenimentelor care au culminat cu anularea alegerilor din România, un moment de cotitură care a demonstrat cât de fragilă a devenit democrația și cât de ușor pot fi suspendate drepturi esențiale, fără o asumare reală a responsabilității din partea celor aflați la putere. Mai grav, aceste decizii au fost adesea justificate prin transferul vinei asupra cetățeanului, transformat din titular de drepturi în țap ispășitor.



SUVERAN TV nu este un proiect neutru în fața abuzului.

Este o platformă media independentă care își asumă rolul de observator critic al puterii și de apărător al dreptului la informare corectă, analiză onestă și opinie liberă.



„Neutralitatea în fața nedreptății nu mai este jurnalism, ci complicitate. SUVERAN TV pornește din convingerea că presa trebuie să controleze puterea, nu să o protejeze”, transmit inițiatorii proiectului.



Proiectul își propune:

– să documenteze derapajele instituționale și abuzurile de autoritate.

– să analizeze mecanismele prin care drepturile cetățenești sunt restrânse sau anulate.

– să ofere publicului informații verificate, fără autocenzură și fără cosmetizare.

– să redea vocea cetățeanului ignorat sau discreditat în discursul public oficial.



SUVERAN TV nu este afiliat politic, nu reprezintă interese de partid și nu funcționează ca portavoce instituțională. Proiectul respinge ideea de „echilibru” fals între adevăr și minciună și refuză normalizarea abuzului sub pretextul stabilității sau al siguranței.



Cu rădăcini într-un proiect regional, Opinia Transilvană, SUVERAN TV își asumă o viziune națională, adresându-se tuturor celor care refuză să accepte tăcerea, resemnarea și culpabilizarea cetățeanului ca stare de fapt.

SUVERAN TV nu promite liniște.

Promite adevăr.

Lansarea acestui proiect marchează începutul unui demers jurnalistic care își propune să informeze, să întrebe și să refuze compromisul într-o perioadă în care drepturile și demnitatea nu mai pot fi tratate ca simple opțiuni.