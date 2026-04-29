România, pusă pe tavă intereselor private: legea care ar putea lua pământul românilor sub pretext „strategic”

Un nou scandal politic zguduie Parlamentul, după ce PNL acuză PSD că încearcă să treacă pe repede înainte o lege care deschide calea exproprierii cetățenilor în favoarea unor companii miniere private. Proiectul L143/2026 este descris de liberali drept un atac direct asupra dreptului de proprietate și un precedent periculos pentru viitorul României.



Potrivit criticilor, sub acoperirea unor obligații europene privind materiile prime critice, legea ar crea mecanisme prin care statul poate lua terenuri de la români și le poate transfera către interese private, în numele unor așa-zise proiecte „strategice”. O astfel de măsură ar însemna, în opinia lor, o răsturnare gravă a principiului constituțional care spune clar că exproprierea este permisă doar pentru utilitate publică reală.



Mai mult, acuzațiile vizează și modul în care proiectul ar fi fost promovat: discret, fără dezbatere reală și cu tentativa de a fi adoptat tacit, fără vot. PNL susține că doar intervenția de ultim moment a blocat această procedură, care ar fi permis trecerea legii „pe sub radar”.



Societatea civilă a reacționat deja, mai multe organizații sesizând instituțiile europene și cerând verificări asupra legalității inițiativei. Criticii văd în acest demers încă un episod dintr-un tipar mai larg, în care decizii majore privind resursele țării sunt luate fără transparență, în favoarea unor grupuri restrânse.



De cealaltă parte, inițiatorii susțin că proiectul este necesar pentru a asigura aprovizionarea sigură cu materii prime critice și pentru a accelera investițiile în sectorul minier. Totuși, opoziția avertizează că, dincolo de acest argument, miza reală ar putea fi controlul asupra resurselor României.



În joc nu este doar o lege, spun criticii, ci însăși ideea de suveranitate: cine decide ce se întâmplă cu pământul și bogățiile țării – cetățenii sau interesele economice din culise?



Senatul este prima cameră sesizată, iar votul final va avea loc în Camera Deputaților. PNL anunță că va contesta proiectul inclusiv la Curtea Constituțională.