Reținut după o presupusă fraudă cu autoturisme și avansuri de 21.500 de lei

La data de 10 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada iunie 2024- mai 2026, bărbatul ar fi indus în eroare trei persoane, prin aceea că le-ar fi transmis faptul că le va achiziționa autoturisme din altă țară, solicitând astfel sume de bani, cu titlul de avans.

Ulterior, bărbatul de 55 de ani, nu și-ar fi respectat promisiunea și nu a restituit sumele de bani, prejudiciul în cauză fiind de 21.500 de lei. În cursul zilei de 10 iunie 2026, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului, unde au fost identificate și ridicate documente de interes cauzei.

Cercetările sunt continuate.