O Vară în siguranță”: Polițiștii hunedoreni i-au învățat pe copiii din Orăștioara de Sus cum să se protejeze

Polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, Serviciului Rutier, precum și cei ai Postului de Poliție Orăștioara de Sus au desfășurat activități informativ-preventive destinate copiilor din Orăștioara de Sus. În cadrul campaniei „O Vară în siguranță”, polițiștii au transmis copiilor importanța respectării regulilor de circulație, dar și recomandări care vizează siguranța în mediul online.







Zeci de copiii din localitatea Orăștioara de Sus au avut parte, în data de 23 iulie a.c., de modalități aparte de petrecere a vacanței de vară. În cadrul unei întâlniri cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, aceștia au primit recomandări pentru petrecerea în siguranță a timpului liber, fiind abordate teme precum prevenirea victimizării minorilor și regulilele de circulație pe drumurile publice.

De asemenea, polițiștii au discutat cu participanții despre adoptarea unui comportament responsabil atât în viața reală, cât și în mediul online, încurajându-i să comunice cu adulții de încredere atunci când se confruntă cu situații dificile, să manifeste respect față de cei din jur și să semnaleze orice formă de violență sau comportament nepotrivit.

Activitatea desfășurată de polițiști în cursul zilei de ieri a avut loc în colaborare cu Parohia Ortodoxă Orăștioara de Sus. Campania „O Vară în siguranță” se va desfășura pe întreaga durată a sezonului estival, activități similare urmând să aibă loc și în cadrul taberelor școlare organizate la nivelul județului Hunedoara.

Prin astfel de întâlniri, în care publicul țintă este reprezentat de minori, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara continuă demersurile de informare și educație preventivă, contribuind la creșterea gradului de siguranță al copiilor și la formarea unor comportamente responsabile.