Doi pui de pisică salvați de pompierii bihoreni dintr-o fântână adâncă de 13 metri

În seara zilei de marți, 21 iulie a.c., în jurul orei 21.25, un apelant al numărului unic 112 anunța că doi pui de pisică au căzut într-o fântână secată din cadrul unei gospodării din comuna Sânmartin, proprietarul neputând să îi scoată din cauza adâncimii mari a puțului.

La adresa indicată au ajuns imediat pompierii Gărzii 1 Mai, care, după evaluarea situației, au constatat că cele două mici feline se aflau în nămol, pe fundul unei fântâni adânci de aproximativ 13 metri.





sursa foto: ISU Bihor

Pentru salvarea acestora, unul dintre membrii echipajului, echipat cu aparat de respirat și asigurat cu echipamente specifice salvării din spații înguste și adânci, a coborât în fântână, cu ajutorul sistemului de corzi, fiind asigurat în permanență de colegii săi. Ajuns la baza fântânii, pompierul a așezat cu grijă cei doi pui într-un recipient, aceștia fiind ulterior evacuați în siguranță la suprafață și încredințați teferi proprietarului.

Recomandările pompierilor bihoreni pentru prevenirea

accidentelor în fântâni și puțuri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor recomandă proprietarilor de fântâni și puțuri să le mențină permanent acoperite cu capace solide și bine fixate, să le împrejmuiască sau să le protejeze astfel încât accesul copiilor și al animalelor să fie împiedicat, precum și să verifice periodic starea elementelor de protecție și a construcției, pentru prevenirea producerii unor accidente.

Nu coborâți în fântâni!

Totodată, pompierii bihoreni reamintesc cetățenilor că accesul în fântâni, puțuri sau alte spații similare, în încercarea de a salva persoane ori animale, poate avea consecințe fatale. În astfel de spații poate exista un nivel insuficient de oxigen sau se pot acumula gaze toxice ori asfixiante, care nu pot fi detectate prin simțuri și care pot provoca pierderea cunoștinței în foarte scurt timp, împiedicând autosalvarea.

De asemenea, există riscul surpării pereților, al desprinderii unor elemente constructive, al alunecării și al imposibilității autoevacuării, ceea ce îngreunează considerabil orice tentativă de salvare.

Intervențiile în astfel de situații se execută exclusiv de personal specializat, după evaluarea riscurilor și utilizând echipamente specifice de salvare, precum aparate de respirat, sisteme de asigurare și mijloace tehnice adecvate, care permit desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță atât pentru salvatori, cât și pentru victime.

În situații similare, cetățenii sunt sfătuiți să solicite imediat sprijinul pompierilor, prin apel la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, și să evite orice tentativă de coborâre în astfel de spații.