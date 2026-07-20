Ultima săptămână de înscrieri la Academia de Poliție. IPJ Hunedoara recrutează candidați până pe 24 iulie

Înscrierile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt pe ultima sută de metri. Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara recrutează candidați, care doresc să urmeze o carieră în Poliție, până la data de 24 iulie a.c.

Dacă îți dorești o profesie bazată pe responsabilitate, integritate și spirit de echipă, iar obiectivul tău este să contribui la siguranța comunității, acum este momentul să faci primul pas către o carieră în Ministerul Afacerilor Interne.







Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara recrutează, până la data de 24 iulie a.c., candidați interesați să urmeze cursurile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pentru anul universitar 2026–2027.

Aceștia pot opta pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Poliție, specializările Ordine și Siguranță Publică (Poliție), Poliție de Frontieră și Drept, forma de învățământ cu frecvență, în limita locurilor aprobate.

Înscrierea se realizează prin transmiterea cererii-tip de înscriere, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@hd.politiaromana.ro, până la data de 24 iulie 2026.

Pentru înscriere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de legislația în vigoare și să îndeplinească standardele de conduită și integritate impuse profesiei de polițist.

Ulterior, aceștia vor parcurge etapele de selecție, care includ evaluarea psihologică, examinarea medicală și probele de admitere organizate de Academia de Poliție.

Toate informațiile privind condițiile de recrutare, documentele necesare, calendarul complet al admiterii și numărul de locuri sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, la secțiunea Carieră – Admitere instituții de învățământ – Admitere 2026 noutăți – Admitere programe de studii universitare de licență 2026 – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, la sediul din municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr. 130, sau la telefon 0254 206 722, interior 20115 și 20043.

O carieră în Poliția Română înseamnă stabilitate profesională, oportunități de dezvoltare continuă și posibilitatea de a contribui direct la protejarea cetățenilor și la respectarea legii.