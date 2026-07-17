Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026 începe mâine, tradiție, folclor și spectacole în inima Apusenilor

Târgul de Fete de pe Muntele Găina, revine în acest weekend, în perioada 18-19 iulie 2026, reunind pe cel mai înalt platou al Munților Apuseni mii de participanți, meșteri populari, artiști și iubitori ai tradițiilor românești. Evenimentul se va desfășura atât pe Vârful Găina, cât și în comuna Avram Iancu.

Legenda Muntelui Găina

Muntele Găina, cunoscut și drept „Muntele Dragostei”, este învăluit în numeroase legende. Cea mai cunoscută poveste spune că pe vârf trăia o găină fermecată care făcea ouă de aur. În fiecare dimineață, aceasta cobora în văile Apusenilor și aducea bogăție oamenilor locului. După ce mai mulți oameni au încercat să o captureze, pasărea miraculoasă ar fi dispărut pentru totdeauna, iar muntele i-a păstrat numele. De-a lungul timpului, locul a devenit punct de întâlnire pentru tinerii din Țara Moților, iar tradiția spune că aici se aranjau odinioară căsătorii între familiile din diferite zone ale Apusenilor.

Programul de sâmbătă, 18 iulie

Pe platoul Muntelui Găina, manifestările încep la ora 13:00 cu Târgul Național al Meșterilor Tradiționali „Alba Tradițional”, unde sunt așteptați peste 50 de creatori populari din mai multe regiuni ale țării. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte de artizanat, costume populare și demonstrații ale meșteșugurilor tradiționale.

Programul continuă cu proiecții și activități dedicate patrimoniului etnografic al județului Alba, urmate de spectacole folclorice susținute de ansambluri și artiști din Alba, Cluj, Hunedoara, Arad și Bihor.

Seara este rezervată concertelor și momentelor de divertisment. Potrivit programului anunțat de organizatori, pe scena principală vor urca DJ Remo, trupa Spectrum, DJ Robi, iar capul de afiș al ediției este formația Subcarpați, urmată de focuri de artificii.

Duminică, 19 iulie

A doua zi a sărbătorii este dedicată în special tradițiilor moțești și folclorului autentic. Vor avea loc momente ceremoniale, parade ale portului popular, recitaluri folclorice și întâlniri ale comunităților din Apuseni. Atmosfera specifică târgului va fi completată de prezența tulnicăreselor, simbol al Țării Moților, și de spectacole susținute de artiști consacrați ai muzicii populare românești.

O tradiție de peste două secole

Prima atestare documentară a Târgului de Fete datează din anul 1816, iar evenimentul este considerat una dintre cele mai importante manifestări etnofolclorice din România. De-a lungul generațiilor, acesta a reprezentat nu doar un prilej de sărbătoare, ci și un simbol al identității moților și al legăturilor dintre comunitățile din Munții Apuseni.

Și în acest an, organizatorii se așteaptă la mii de participanți, care vor transforma din nou Muntele Găina într-un loc al întâlnirii, al tradiției și al bucuriei de a fi împreună.