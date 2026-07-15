Controale în forță la Aghireșu: amenzi usturătoare și peste 21 mc de cherestea confiscată

În data de 14 iulie a.c., în intervalul orar 18.00-21.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au desfășurat o acțiune de tip ,,BLITZ”, în comuna Aghireșu, pentru menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică.

Activitățile desfășurate au vizat prevenirea faptelor cu violență, combaterea cerșetoriei, prevenirea accidentelor rutiere, depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație, verificarea legalității transporturilor de mărfuri și materiale lemnoase, precum și verificarea respectării normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 64 de persoane, verificate 50 de autovehicule, fiind efectuate 36 testări cu aparatul etilotest și 4 testări cu aparatul drugtest. În urma testărilor efectuate, un conducător auto a fost identificat cu o concentrație de 0.19 mg/l alcool pur în aerul expirat, față de acesta fiind dispuse măsuri de sancționare contravențională.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei. Dintre acestea, cele mai multe au fost aplicate la regimul circulației pe drumurile publice, conform O.U.G. nr. 195/2002, respectiv 14 sancțiuni. De asemenea, au fost aplicate 3 sancțiuni conform Legii nr. 171/2010 pentru constatarea unor abateri privind contravențiile silvice, în valoare de 13.000 de lei, iar restul pentru alte abateri.

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus reținerea unui permis de conducere și a unui certificat de înmatriculare, precum și confiscarea cantității de material lemnos de 1,659 mc, cât și confiscarea valorică a cantității de aproximativ 21 mc cherestea de esență rășinoasă, în valoare de peste 15.000 lei.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea siguranței rutiere și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în comuna Aghireșu.