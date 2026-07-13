Foc, accidente și urgențe medicale: 195 de intervenții ale salvatorilor hunedoreni în weekend

În weekend-ul care s-a încheiat, salvatorii hunedoreni au gestionat 195 solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.



sursa foto: ISU Hunedoara

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 159 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

Detașamentul Deva – 30 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 25 intervenții;

Detașamentul Orăștie – 17 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 7 incendii, care s-au manifestat la vegetația uscată, locuințe, aparate de gătit și la două autoturisme.

De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt 4 accidente rutiere care au avut loc pe raza localităților Simeria Veche, Sântămărie Orlea, Petroșani și Simeria, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 12 cazuri, au acționat pentru deblocarea unei uși de acces în locuințe, au desfășurat 4 misiuni de recunoaștere în teren și un exercițiu de salvare de la înălțime și au intervenit, totodată, în alte 7 situații pentru protecția comunității.

INFORMARE PREVENTIVĂ – Incendii de natură electrică

NU IMPROVIZAŢI!

Nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrupătoarele, dispozitivele de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;

Indiferent că este vorba despre reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de montarea unei siguranţe, improvizaţiile reprezintă un pas sigur către incendiu: orice eroare de prindere sau de izolaţie poate crea un scurtcircuit sau o descărcare de curent.

Nu uitați că puteți consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.