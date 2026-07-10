Pușcă cu aer comprimat și 240 de proiectile, descoperite la domiciliul unui bărbat din Hunedoara

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat, la data de 9 iulie 2026, o acțiune în urma căreia au identificat un bărbat din municipiul Hunedoara, care deținea fără drept, la locuința sa, o armă neletală supusă autorizării, respectiv o pușcă cu aer comprimat.

Totodată, oamenii legii au descoperit și 240 de proiectile metalice de tip diaboluri, destinate acestei arme.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar arma și muniția au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.