Ochelarii lui Vlăduț au fost găsiți la timp: gestul unui polițist care a adus speranță unei familii

Uneori, cele mai importante misiuni ale polițiștilor nu sunt cele care ajung în prim-planul știrilor, ci acelea care aduc liniște și speranță în sufletul unui copil și al familiei sale.

În cursul zilei de ieri, pe adresa de e-mail a IPJ Hunedoara a ajuns scrisoarea emoționantă a unei mame. O mamă îngrijorată, care ne-a povestit despre necazul prin a trecut fiul său, Vlăduț, elev în clasa a VIII-a.

Într-o frumoasă zi de duminică, după câteva ore petrecute la fotbal alături de prieteni, pe terenul Liceului Tehnologic Retezat din Uricani, băiatul a constatat că ochelarii săi de vedere dispăruseră. Telefonul și cheile erau la locul lor, însă ochelarii – cu dioptrii speciale, indispensabili pentru activitățile zilnice și mai ales pentru apropiata Evaluare Națională – păreau de negăsit.

Au urmat trei zile de căutări, griji și multe întrebări. Timpul era scurt, iar realizarea unei noi perechi de ochelari ar fi durat prea mult pentru ca Vlăduț să poată susține examenul în condiții normale.

În fața acestei situații, agentul șef principal de poliție Daniel Gapșea, criminalist în cadrul Poliției Orașului Uricani, a ales să se implice. A ascultat povestea mamei, a înțeles importanța momentului și a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a găsi o soluție. A verificat informații, a luat legătura cu reprezentanții Primăriei Orașului Uricani pentru vizionarea unor camere de supraveghere, cu personalul Liceului Tehnologic Retezat și cu alte persoane care ar fi putut oferi sprijin, iar prin „metode specifice” a reușit, în câteva ore de la primirea sesizării mamei, să recupereze ochelarii lui Vlăduț.

Dincolo de atribuțiile profesionale, a fost un gest de omenie, de empatie și de responsabilitate față de comunitate.

Mulțumirile mamei se îndreaptă către toți cei care au ales să fie alături de familie în aceste momente dificile, dar în mod special față de colegul nostru, care a reușit să îi redea lui Vlăduț șansa să susțină în condiții oprime primul examen important din viață.

Noi alegem să împărtășim această poveste la solicitarea mamei lui Vlăduț, care a dorit ca toată lumea să știe că „și la Uricani avem polițiști frumoși, cu suflet mare”… Este o poveste care vorbește despre solidaritate, despre oameni care nu rămân indiferenți și despre puterea unei comunități unite în jurul unui copil.

Îi dorim lui Vlăduț mult succes la Evaluarea Națională, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii sale!

Baftă, Vlăduț! Suntem convinși că vei trece cu bine peste această etapă importantă din viața ta!