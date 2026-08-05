Doi tineri din Luna, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală gimnazială

La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus reținerea față de doi tineri, de 16 și 18 ani, ambii din comuna Luna, cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în data de 4 iulie a.c., în intervalul orar 21.00–23.00, cei doi, având fețele acoperite, ar fi pătruns fără drept în incinta unei școli gimnaziale din localitatea Luncani, comuna Luna, după ce ar fi scos din funcțiune sistemul de supraveghere video. Ulterior, din laboratorul de informatică, aceștia ar fi sustras 14 dispozitive electronice de tip tabletă.

La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și al Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele celor doi tineri, fiind identificate și ridicate mijloace materiale de probă utile cauzei. Totodată, a fost recuperat aproximativ 70% din prejudiciul cauzat.

În baza probatoriului administrat, în data de 4 august a.c., polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei doi tineri.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.