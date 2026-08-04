Siguranța participanților, prioritate la UNTOLD. Peste 250 de polițiști vor fi prezenți zilnic

UNTOLD este despre muzică, energie și experiențe memorabile, iar noi ne dorim ca singurele amintiri cu care participanții să plece acasă să fie cele care merită povestite.

În fiecare zi a festivalului, peste 250 de polițiști vor acționa în perimetrul evenimentului, în zonele adiacente, precum și pe principalele căi de acces și artere rutiere din municipiu. Dispozitivul este completat cu polițiști din cadrul a doisprezece inspectorate de poliție județene și este sprijinit de structuri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În teren vor fi prezenți polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, prevenire, investigații criminale, acțiuni speciale, arme, explozivi și substanțe periculoase, ș.a., precum și echipaje chinotehnice specializate în detectarea substanțelor interzise și a materialelor explozive.

De asemenea, pe durata festivalului, polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, împreună cu colegi din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, vor desfășura activități de informare și prevenire. Participanții vor putea primi recomandări utile pentru siguranța lor și vor avea posibilitatea de a testa un simulator VR care recreează efectele consumului de alcool sau de substanțe psihoactive asupra conducerii unui autovehicul.

Ne dorim ca participanții să se bucure de festival în deplină siguranță și să plece acasă doar cu amintiri frumoase.

În acest sens, îi încurajăm să fie atenți la bunurile personale, să stabilească din timp un punct de întâlnire cu prietenii în cazul în care se despart, să nu accepte băuturi sau alte produse de la persoane necunoscute și să solicite sprijinul polițiștilor ori de câte ori observă situații care le ridică suspiciuni.

Un festival reușit înseamnă și responsabilitate din partea fiecăruia. Noi vom fi acolo pentru siguranța tuturor, însă fiecare alegere responsabilă făcută de participanți poate face diferența.