Accident grav între Cluj-Napoca și Apahida: două fetițe resuscitate la fața locului, toate victimele sunt în stare gravă

Un grav accident rutier s-a produs între Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca și mai multe echipaje medicale.

Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în accident a fost implicat un singur autoturism, care a fost găsit în afara părții carosabile.







La sosirea echipajelor de intervenție, două minore în vârstă de aproximativ 10 ani se aflau în stop cardio-respirator, salvatorii începând imediat manevrele de resuscitare. În același timp, pompierii au extras din autoturism o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani și un copil de circa 6 ani.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD de terapie intensivă mobilă, motociclistul SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Ulterior, reprezentanții ISU au anunțat că cele două minore au răspuns manevrelor de resuscitare și prezintă semne vitale, fiind transportate de urgență la spital. De asemenea, femeia și copilul de 6 ani au fost preluați de echipajele medicale și transportați la unități spitalicești.

Toate cele patru victime implicate în accident sunt în stare gravă.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care desfășoară cercetări la fața locului.