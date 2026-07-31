ISU Hunedoara: Recomandări pentru un scăldat în siguranță în sezonul estival

Vara înseamnă vacanță, relaxare și timp petrecut în aer liber, însă distracția trebuie să fie întotdeauna însoțită de responsabilitate, mai ales atunci când alegem să ne răcorim la scăldat.

În acest sens, ISU Hunedoara vă recomandă să vă scăldați doar în locuri special amenajate și supravegheate. Evitați apele din zone neamenajate, bălțile, lacurile izolate sau canalele, unde pot exista pericole pe care nu le vedeți. Nu săriți în apă dacă nu îi cunoașteți adâncimea deoarece vă puteți lovi de stânci sau de alte obstacole.

De asemenea, nu consumați alcool înainte de a intra în apă. Acesta vă afectează reflexele și capacitatea de a reacționa în situații periculoase. Iar dacă sunteți însoțiți de copii, supravegheați-i permanent, atât în apă, cât și în apropierea acesteia. O clipă de neatenție poate avea consecințe tragice.

Atenție și la șocul termic! Dacă ați stat mult timp la soare, răcoriți-vă treptat și nu intrați brusc în apă. Evitați, totodată, scăldatul pe timp de noapte, când vizibilitatea este redusă, iar intervenția și salvarea unei persoane aflate în pericol pot fi mult mai dificile.

Și nu uitați: dacă sunteți martorii unei situații în care viața unei persoane este pusă în pericol, sunați imediat la numărul unic de urgență 112.

Bucurați-vă de vară, dar faceți-o responsabil! Pompierii rămân la datorie, iar pe parcursul weekend-ului, vor intensifica acțiunile de informare preventivă, în locurile frecventate de cetățeni, pentru scăldat.