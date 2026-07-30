Șofer depistat cu 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe un drum județean din Hunedoara

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Teliucu Inferior, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe un drum județean din Hunedoara.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, incidentul a avut loc în data de 29 iulie 2026, în jurul orei 19:40. Polițiștii din cadrul Secției Rurale Hunedoara au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 687, în comuna Teliucu Inferior.

În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz.