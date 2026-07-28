Reținut pentru furt calificat după ce ar fi sustras marfă luni la rând din depozitul angajatorului

În urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, s-a stabilit că, în perioada februarie–iunie 2026, un bărbat în vârstă de 32 de ani, din municipiul Hunedoara, fost angajat în calitate de manipulant marfă la depozitul aparținând unei societăți comerciale din municipiul Hunedoara, unde ar fi sustras în repetate rânduri produse alimentare din depozitul societății.

Din cercetări a rezultat că o parte dintre bunurile sustrase ar fi fost ulterior valorificate, cu sprijinul unei alte persoane, cercetată în cauză pentru complicitate la furt.

Față de bărbat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat unității de parchet competente în vederea dispunerii măsurilor legale.