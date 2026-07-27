Tânăr din Almașu Mare, reținut după ce a încălcat un ordin de protecție emis cu o zi înainte

La data de 27 iulie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Almașu Mare, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 26 iulie 2026, ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, emis la data de 26 iulie 2026, și s-ar fi apropiat de partenera sa, în vârstă de 27 de ani, pe care, în după-amiaza zilei de 26 iulie 2026, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.