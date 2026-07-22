Accident grav la intrarea în Pustuța: un tânăr este resuscitat, iar șoferul a fost preluat de elicopterul SMURD

În data de 22 iulie a.c., în jurul orei 11:20, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ108B, în comuna Recea-Cristur, la intrarea în localitatea Pustuța, în care a fost implicată o autoutilitară.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 37 de ani, din județul Maramureș, în timp ce conducea autoutilitara, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la dreapta, părăsind partea carosabilă.

În autoutilitară se aflau cinci persoane. În urma accidentului, conducătorul auto și un pasager, respectiv un tânăr de 27 de ani, au necesitat îngrijiri medicale.

Pasagerul de 27 de ani este supus manevrelor de resuscitare la fața locului, iar conducătorul auto a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la o unitate medicală din municipiul Târgu Mureș.

Din cauza stării medicale, conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.

Traficul rutier este blocat pe durata intervenției și a cercetărilor efectuate.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.