Weekend intens pentru ISU Hunedoara: 201 misiuni în sprijinul comunității

În weekend-ul care s-a încheiat, salvatorii hunedoreni au gestionat 201 solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 165 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

sursa foto: ISU Hunedoara

Detașamentul Deva – 31 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 17 intervenții;

Detașamentul Orăștie – 16 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 6 incendii. Dintre acestea, 4 s-au manifestat la vegetația uscată, în localitățile Orăștie, Burjuc, Fintoag și Deva. Celelalte 2 incendii s-au înregistrat la tabloul electric al unui operator economic din Orăștie și la un autoturism aflat în Vulcan. Datorită intervenției rapide a colegilor noștri, în urma acestor evenimente, au existat doar pagube minore și din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt 3 accidente rutiere care au avut loc pe raza județului nostru, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 14 cazuri, au acționat pentru deblocarea a 3 uși de acces în locuințe, au salvat o pisică aflată în mediu ostil vieții și au desfășurat alte 9 misiuni pentru protecția comunității.

INFORMARE PREVENTIVĂ

ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!

Incendiile de vegetație uscată se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, punând în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale. Majoritatea acestor evenimente pot fi prevenite prin respectarea regulilor și prin adoptarea unui comportament responsabil.

nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Nu uitați că puteți consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.