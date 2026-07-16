Avertisment al IPJ Sibiu: Atenție la mesajele SMS false privind amenzi rutiere neachitate

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă care circulă prin intermediul mesajelor SMS. În ultimele zile, mai multe persoane au semnalat primirea unor mesaje de pe numere necunoscute, prin care sunt informate în mod fals că ar avea amenzi rutiere neachitate și sunt îndemnate să acceseze un link pentru efectuarea plății.

Reprezentanții IPJ Sibiu subliniază că Poliția Română nu transmite astfel de mesaje și nu solicită niciodată plata amenzilor prin link-uri primite prin SMS.

Pentru a evita să devină victime ale unor infracțiuni informatice sau financiare, polițiștii recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile primite din surse necunoscute, să nu introducă date personale sau bancare pe site-uri accesate prin intermediul mesajelor SMS și să verifice orice informație doar prin canale oficiale.

De asemenea, în cazul primirii unui astfel de mesaj, autoritățile recomandă ștergerea acestuia și blocarea expeditorului.

Polițiștii îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență și să nu ofere date personale sau financiare unor persoane necunoscute, indiferent de pretextul invocat. Vigilența și informarea din surse oficiale rămân cele mai eficiente metode de protecție împotriva tentativelor de fraudă online.