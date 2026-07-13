Mâine, examenul de Definitivat: un moment important pentru mii de cadre didactice din România

Mâine, cadrele didactice din întreaga țară vor susține examenul național de definitivare în învățământ, un pas esențial în parcursul profesional al celor care au ales nobila misiune de a educa și forma generațiile viitoare. Examenul reprezintă mai mult decât o simplă evaluare a cunoștințelor; este confirmarea muncii, dedicării și perseverenței depuse zi de zi la catedră.

În spatele fiecărui candidat se află ore întregi de studiu, pregătire continuă, emoții și responsabilitatea unei profesii care modelează destine. Profesorii, educatorii și învățătorii care se prezintă mâine la examen au demonstrat deja, prin activitatea lor, că educația înseamnă pasiune, răbdare și implicare.

Această zi este și un prilej de a le mulțumi tuturor cadrelor didactice pentru eforturile depuse în slujba educației. Dincolo de note și rezultate, adevărata valoare a unui profesor se regăsește în impactul pe care îl are asupra elevilor săi, în încrederea pe care o inspiră și în lecțiile de viață pe care le transmite.

Le transmitem tuturor candidaților mult succes, claritate, încredere și puterea de a valorifica întreaga pregătire acumulată până acum. Munca, seriozitatea și dedicarea lor merită apreciate și respectate.

Felicitări pentru drumul parcurs până aici și multă baftă la examenul de Definitivat