O zi de mare bucurie duhovnicească la Câmpeni

CÂMPENI, județul Alba – Astăzi este o zi cu adevărat binecuvântată pentru credincioșii din Țara Moților. În atmosfera de rugăciune a Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Câmpeni a fost adus, pentru a doua oară, Brâul Maicii Domnului, unul dintre cele mai cinstite odoare ale Ortodoxiei. Evenimentul reprezintă un moment de profundă încărcătură spirituală pentru întreaga comunitate locală.

Mii de credincioși sunt așteptați să treacă pragul sfântului lăcaș pentru a se închina și a înălța rugăciuni către Maica Domnului, cerând ocrotire, sănătate și întărire sufletească. Venirea Brâului Maicii Domnului în această perioadă de post este privită de mulți ca o binecuvântare aparte și un prilej de reînnoire a credinței.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cunoscută și drept „Biserica din Vale”, este un important reper spiritual al orașului Câmpeni și al întregii zone a Munților Apuseni, fiind locul în care numeroase generații de credincioși și-au găsit alinarea și sprijinul sufletesc.

Emoția, recunoștința și evlavia se simt astăzi în inimile credincioșilor, care trăiesc această zi ca pe o adevărată sărbătoare a credinței. Pentru comunitatea din Câmpeni, reîntoarcerea Brâului Maicii Domnului este un dar neprețuit și un semn al binecuvântării revărsate asupra orașului și asupra tuturor celor care vin cu credință și nădejde să se închine.

„Cu ajutorul Maicii Domnului, această zi va rămâne înscrisă în sufletele credincioșilor ca un moment de har, de rugăciune și de comuniune în jurul valorilor sfinte ale credinței ortodoxe.”