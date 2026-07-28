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28 iulie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Acțiune preventivă a polițiștilor clujeni pentru combaterea violenței domestice și creșterea siguranței comunității

Acțiune preventivă a polițiștilor clujeni pentru combaterea violenței domestice și creșterea siguranței comunității

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Scris de în Eveniment

Astăzi, 28 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Cluj-Napoca, împreună cu polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului pentru Analiza și Prevenirea Criminalității și reprezentanți ai DGASPC Cluj, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, verificarea situațiilor conflictuale și prevenirea faptelor de natură penală.

În cadrul activităților, au fost verificate 35 de persoane aflate în evidențele de supraveghere a stărilor conflictuale interfamiliale, acestea beneficiind de consiliere și sprijin de specialitate.

Totodată, polițiștii au desfășurat activități de informare și prevenire privind violența domestică și absenteismul școlar.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii continuă demersurile pentru creșterea gradului de siguranță și protejarea comunității.

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