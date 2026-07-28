Reținut după o cursă la volan sub influența alcoolului, pe o stradă din Alba Iulia

La data de 28 iulie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 27/28 iulie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Arnsberg din municipiu, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 53 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,02 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul zilei de azi, 28 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.