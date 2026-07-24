Prevenirea, prioritate pentru ISU Hunedoara: peste 340 de controale și 6.200 de persoane instruite în primele șase luni din 2026

În primele șase luni ale anului 2026, activitatea Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” a fost orientată către consolidarea gradului de siguranță al comunităților și diminuarea riscurilor generatoare de situații de urgență, prin desfășurarea unor activități complexe de control, avizare-autorizare, asistență tehnică de specialitate și informare preventivă.





sursa foto: ISU Hunedoara

Obiectivul principal al acestor demersuri a fost creșterea nivelului de conformare la cerințele legislației specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum și dezvoltarea unei culturi a prevenirii în rândul autorităților administrației publice, al operatorilor economici, al instituțiilor și al cetățenilor. Prin abordarea preventivă și dialogul permanent cu beneficiarii, inspectorii de prevenire urmăresc identificarea și eliminarea vulnerabilităților înainte ca acestea să genereze evenimente cu impact asupra vieții, bunurilor și mediului.







În perioada ianuarie – iunie 2026, activitatea Inspecției de Prevenire s-a concretizat prin:

• 344 controale de prevenire efectuate la operatori economici și instituții;

• 317 solicitări soluționate – în domeniul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu;

• 718 asistențe tehnice de specialitate acordate persoanelor fizice și juridice;

• 274 activități de instruire în domeniul situațiilor de urgență, la care au participat peste 6.265 de persoane;

• 67 autorizații pentru rute de transport al deșeurilor periculoase, emise în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008;

• 44 participări în cadrul comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor, precum și în comisiile de amenajare a teritoriului și urbanism;

• 44 petiții soluționate în domeniul avizării-autorizării și al apărării împotriva incendiilor.

Activitatea de control a urmărit verificarea respectării normelor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, precum și identificarea și remedierea neconformităților care pot pune în pericol viața oamenilor sau bunurile acestora. În urma verificărilor efectuate au fost identificate 1.080 de deficiențe, pentru nerespectarea prevederilor legale, fiind aplicate 232 de amenzi contravenționale, în cuantum total de 1.675.300 de lei, precum și 845 de avertismente.

Sancțiunile aplicate nu reprezintă un scop în sine, ci un instrument menit să determine remedierea deficiențelor constatate și creșterea responsabilității privind respectarea normelor de securitate. Activitatea colegilor noștri este orientată, în primul rând, către consilierea și sprijinirea beneficiarilor în vederea implementării măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor și crearea unui mediu sigur pentru cetățeni.

Totodată, activitățile de informare preventivă și instruire desfășurate pe parcursul semestrului au avut un rol important în creșterea nivelului de pregătire a populației pentru gestionarea situațiilor de urgență. Prin transmiterea de recomandări și măsuri de prevenire adaptate diferitelor categorii de risc, inspectorii de prevenire contribuie la dezvoltarea unei conduite preventive și la formarea unei comunități mai bine pregătite în fața situațiilor de urgență.

ISU Hunedoara reafirmă faptul că, prevenirea reprezintă cea mai eficientă formă de protecție. Respectarea normelor de securitate la incendiu, solicitarea și obținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege, precum și adoptarea unui comportament preventiv sunt elemente esențiale pentru reducerea riscurilor și protejarea vieții, a bunurilor și a mediului.

Fiecare control, fiecare activitate de instruire, fiecare asistență tehnică și fiecare recomandare formulată reprezintă un pas înainte în construirea unor comunități mai sigure, mai responsabile și mai reziliente.