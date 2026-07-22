UPDATE: Tânărul de 27 de ani, implicat în accident a decedat

Unul dintre bărbații implicați în accidentul produs în cursul zilei de astăzi a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale.





sursa foto: ISU Cluj

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU, victima, un bărbat în vârstă de 27 de ani, s-a aflat în stop cardio-respirator, fiind aplicate manevre de resuscitare la fața locului. Din nefericire, acestea nu au avut rezultat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Celălalt bărbat rănit în accident a fost preluat de echipajul elicopterului SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.