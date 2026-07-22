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22 iulie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»UPDATE: Tânărul de 27 de ani, implicat în accident a decedat

UPDATE: Tânărul de 27 de ani, implicat în accident a decedat

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Scris de în Eveniment, Local

Unul dintre bărbații implicați în accidentul produs în cursul zilei de astăzi a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale.

sursa foto: ISU Cluj

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU, victima, un bărbat în vârstă de 27 de ani, s-a aflat în stop cardio-respirator, fiind aplicate manevre de resuscitare la fața locului. Din nefericire, acestea nu au avut rezultat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Celălalt bărbat rănit în accident a fost preluat de echipajul elicopterului SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

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