Caravană pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate, organizată la sediul IPJ Hunedoara

În zilele de 18 și 19 mai 2026 (în intervalul 08.30 – 15.30), colegii noștri din cadrul Direcției Județene de Evidența Persoanei Hunedoara se vor afla la sediul Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara (din Deva, strada Mihai Eminescu, nr. 130), în cadrul unei caravane dedicate preluării cererilor pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate (CEI).



Inițiativa se adresează atât personalului IPJ Hunedoara, cât și cetățenilor interesați să obțină noul document de identitate electronic.

Cartea Electronică de Identitate poate fi eliberată inclusiv minorilor cu vârsta sub 14 ani, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali.

Condiții pentru eliberarea Cărții Electronice de Identitate

Pentru depunerea cererii, solicitantul trebuie să se prezinte personal și să dețină documentele necesare, în funcție de situația fiecăruia, respectiv:

certificatul de naștere;

actul de identitate actual, dacă există;

certificatul de căsătorie/divorț, după caz;

documentul care atestă adresa de domiciliu;

pentru minori, documentele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali.

În cazul minorilor sub 14 ani, prezența acestora este necesară la momentul preluării imaginii faciale și a datelor biometrice, conform prevederilor legale.

Beneficiile Cărții Electronice de Identitate

Noul document oferă multiple avantaje:

dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare;

elemente avansate de securitate și protecție împotriva falsificării;

posibilitatea utilizării pentru autentificare în platformele electronice ale statului;

acces facil la servicii publice digitale și semnătură electronică;

posibilitatea utilizării ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene;

includerea opțională a informațiilor medicale și a semnăturii electronice.

Prin această activitate, instituțiile implicate urmăresc facilitarea accesului cetățenilor la servicii moderne de evidență a persoanelor și promovarea digitalizării serviciilor publice.