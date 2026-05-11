178 de intervenții ale salvatorilor hunedoreni în doar trei zile: incendii, accidente și misiuni SMURD

În acest weekend, salvatorii hunedoreni au gestionat 178 de solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 145 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

sursa foto: ISU Hunedoara

Detașamentul Deva – 22 intervenții;

SMURD Petrila – 16 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 14 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 8 incendii. Dintre acestea, 2 s-au manifestat la vegetația uscată, 2 – la anexe gospodărești, în Orăștie și Ormindea, 2 – la instalațiile electrice ale unor locuințe din Orăștie și Costești și alte 2 incendii au cuprins o cabană din munții Retezat, respectiv – o locuință din localitatea Aninoasa. În acest ultim caz, pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Imediat după sosirea la locul producerii situației de urgență, colegii noștri au acționat pentru localizarea incendiului care se manifesta la o cameră a unei construcții de tip familial (colonie), cu 9 încăperi, dar și pentru acordarea primului ajutor calificat unui bărbat care a suferit arsuri la nivelul feței și fusese scos de vecini în afara zonei incendiate. Victima prezenta, de asemenea, și simptome specifice intoxicației cu fum, iar după ce a fost asistată medical, a fost transportată la UPU Petroșani pentru investigații suplimetare și tratament de specialitate. Incendiul a fost stins în limitele găsite, fiind afectată o singură încăpere, cu suprafața de circa 10 metri pătrați.

Pe lângă intervențiile de stingere a acestor incendii, echipajele operative au gestionat, în ultimele trei zile, 5 accidente rutiere care au avut loc pe raza localităților Deva, Spini, pe autostrada A1 și pe Defileul Jiului, au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 8 cazuri, au acționat pentru deblocarea a 3 uși de acces în locuințe, au salvat 2 animale aflate în medii ostile vieții și au intervenit în alte 7 situații pentru protecția comunității.

INFORMARE PREVENTIVĂ

Pentru a preîntâmpina producerea incendiilor cauzate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice, ISU Hunedoara recomandă respectarea următoarelor măsuri de siguranță:

-evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare etc.);

-supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni;

-nu utilizaţi instalaţii electrice defecte sau efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.

Nu uitați că puteți consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.