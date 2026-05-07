Transport agabaritic neconform, oprit pe DN1-E60 la Negreni: amendă de 8.000 de lei

În data de 7 mai a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii Compartimentului Rutier Huedin au oprit pentru verificări, pe DN1 I-E60, în localitatea Negreni, un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, care transporta un utilaj de tip excavator.

La volanul ansamblului de vehicule a fost identificat un bărbat de 48 de ani, din județul Bihor.

În urma verificării documentelor, polițiștii au constatat că transportul depășea masa maximă admisă prevăzută în autorizația specială de transport. Mai exact, ansamblul de vehicule avea o greutate de peste 43 de tone, deși autorizația îi permitea o masă maximă de 40 de tone.

În acest sens, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, conform prevederilor OG 43/1997, în valoare de 8.000 de lei, față de operatorul economic pe care figurează înregistrat ansamblul de vehicule, respectiv o societate comercială cu sediul în București.

Totodată, ca măsură complementară, în conformitate cu prevederile Legii 43/1997, polițiștii au procedat la imobilizarea vehiculului și la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare.