Tânăr motociclist decedat în urma unui grav accident rutier produs la Cluj-Napoca

Un grav accident de circulație s-a produs pe strada Valea Chintăului din municipiul Cluj-Napoca, pe DJ109A. În accident au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Potrivit ISU Cluj, motociclistul a fost găsit în stare gravă, în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, tânărul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat la fața locului.

Conform primelor cercetări efectuate de polițiști, victima este un tânăr de 19 ani din Cluj-Napoca, care se deplasa cu motocicleta spre localitatea Chinteni. Acesta ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, moment în care ar fi fost acroșat de mașină, după ce șoferul acesteia nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.

Șoferul autoturismului, un bărbat de 42 de ani din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.