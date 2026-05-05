Incendiu devastator în Pui: 5 anexe mistuite de flăcări, locuința salvată în ultimul moment de pompieri

Pompieri de la 3 subunități de intervenție din cadrul ISU Hunedoara (Baru, Totești și Petroșani), au acționat pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit, noaptea trecută, la o gospodărie din localitatea Pui.

La sosirea echipajelor formate din 13 pompieri militari, ardeau 5 anexe gospodărești și o parte a acoperișului acoperișul comun al acestora.

În apropierea flăcărilor, care au cuprins aproximativ 350 metri pătrați din acoperiș, se afla casa de locuit și exista riscul de propagare a incendiului, dar intervenția promptă a echipajelor de stingere a oprit extinderea focului, casa fiind, astfel, salvată.



În interiorul uneia dintre anexe se aflau 3 butelii de aragaz care au fost extrase și puse în siguranță. În urma incendiului au ars acoperișul construcției, utilaje agricole și alte unelte folosite în gospodărie.



Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar la locul producerii situației de urgență a fost trimisă și o ambulanță SMURD.

Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a declanșării incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalația electrică.