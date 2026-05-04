Incendiu puternic la o anexă gospodărească din Ilia: pompierii au limitat pagubele și au prevenit extinderea focului

Echipaje de stingere ale Secției de pompieri Ilia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs, în această după amiază, la o anexă gospodărească din comună.

La sosirea pompierilor, podul anexei ardea generalizat, cu degajări importante de fum.

sursa foto: ISU Hunedoara



De asemenea, și acoperișul construcției era cuprins de flăcări.

Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Echipajele au intervenit pentru localizarea incendiului, iar după oprirea propagării focului s-a acționat pentru lichidare.

Intervenția promptă a pompierilor, pentru a opri extinderea incendiului, a salvat de la distrugere o cantitate importantă de lemne și baloți de fân din interiorul magaziei.



Au ars podul și acoperișul anexei, suprafața afectată de flăcări fiind de aproximativ 120 metri pătrați.

Cauzele probabile ale izbucnirii focului sunt în curs de stabilire.