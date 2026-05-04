Weekend aglomerat pentru salvatorii din Hunedoara: 151 de misiuni și zeci de intervenții SMURD

În minivacanța prilejuită de sărbătorirea zilei de 1 mai, salvatorii hunedoreni au gestionat 151 de solicitări primite din partea populației, ce au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

Echipajele SMURD au acționat pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 119 situații. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la:

sursa foto: ISU Hunedoara

Detașamentul Orăștie – 15 intervenții;

Detașamentul Deva – 15 intervenții;

Detașamentul Hunedoara – 13 intervenții;

SMURD Petrila – 13 intervenții;

Tot în această perioadă, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 9 incendii. Dintre acestea, 6 s-au manifestat la vegetația uscată și deșeuri menajere, în mai multe localități hunedorene. Alte 2 incendii, produse cel mai probabil din cauza unor scurtcircuite electrice, s-au înregistrat la acoperișul unei case din localitatea Chitid și la un apartament din municipiul Hunedoara, iar în localitatea Dudești, din cauza jarului depozitat în apropierea materialelor combustibile, a fost cuprinsă de flăcări o afumătoare. În urma acestor evenimente, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagubele materiale.

De asemenea, echipajele operative au gestionat prompt 2 accidente rutiere care au avut loc pe raza localității Lupeni și pe autostrada A1 (Deva – Simeria), au acordat sprijin Serviciului de Ambulanță Județean în 7 cazuri, au desfășurat 12 misiuni de recunoaștere în teren și au intervenit în alte 2 situații pentru protecția comunității.

INFORMARE PREVENTIVĂ

Pentru a preîntâmpina producerea incendiilor cauzate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice, ISU Hunedoara recomandă respectarea următoarelor măsuri de siguranță:

-evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare etc.);

-supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni;

-nu utilizaţi instalaţii electrice defecte sau efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.

Nu uitați că puteți consulta platforma națională de pregătire în situații de urgență prin accesarea linkului https://fiipregatit.ro

De asemenea, informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență găsiți și pe aplicația de mobil DSU.