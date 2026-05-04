Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în Cluj: intervenții multiple ale pirotehniștilor în ultimele zile

Echipajul pirotehnic din cadrul unității noastre s-a aflat la datorie în perioada 30.04.2026-03.05.2026, desfășurând mai multe intervenții pe raza județului Cluj.

sursa foto: ISU Cluj

Spre exemplu, pe parcursul zilei de joi, 30.04.2026, pirotehniștii s-au deplasat în localitatea Comșești, comuna Tureni, pentru a asana o bombă de aruncător, calibrul 50 de milimetri, găsită întâmplător, într-o grădină.

Vineri, 01.05.2026, specialiștii ISU Cluj au intervenit în localitatea Bolduț, comuna Ceanu Mare, după ce s-a raportat faptul că a fost descoperită o bombă de aruncător, calibrul 82 de milimetri. Tot în data de 01.05.2026, echipajul nostru a fost solicitat în localitatea Jucu de Sus și a asanat 4 bombe de aruncător, calibrul 50 de milimetri, descoperite în timpul unor lucrări agricole.

Pe parcursul zilei de 02.05.2026, colegii noștri au asanat 4 proiectile, calibrul 105 milimetri, găsite în timpul unor lucrări agricole efectuate pe raza localității Crairât, comuna Ploscoș. De asemenea, 3 proiectile de calibrul 105 milimetri au fost asanate duminică, 03.05.2026, și în localitatea Tureni.

Toate elementele de muniție provin, cel mai probabil, de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial și pot fi extrem de periculoase! Drept dovadă, reamintim cetățenilor importanța semnalării imediate a oricărui element de muniție descoperit și evitarea manipulării acestuia.