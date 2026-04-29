Ultimele știri
30 aprilie, 2026
Opinia Transilvană
71 de percheziții în zori: anchetă uriașă pentru grup infracțional și fonduri ilegale

71 de percheziții în zori: anchetă uriașă pentru grup infracțional și fonduri ilegale

Eveniment

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, desfășoară miercuri dimineață o amplă acțiune, punând în executare 71 de mandate de percheziție domiciliară.


Descinderile au loc simultan în județele Timiș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Gorj și Brașov, dar și în municipiul București, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.


Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri, conform aceleiași surse, citată de Agerpres.


La acțiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor județene implicate, care oferă sprijin pentru desfășurarea operațiunii.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top