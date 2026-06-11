Cod portocaliu de furtuni și ploi abundente în județul Alba. Autoritățile avertizează asupra riscului de inundații și vijelii

Județul Alba se află sub incidența unui Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ, valabil de joi, 11 iunie 2026, ora 12:00, până vineri, 12 iunie 2026, ora 10:00.

Potrivit avertizării meteorologice, în intervalul menționat sunt așteptate perioade cu ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 70-90 km/h. De asemenea, izolat se poate semnala grindină de dimensiuni medii.

Meteorologii estimează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 40-60 l/mp, iar izolat pot depăși 70 l/mp, crescând riscul producerii de inundații și viituri rapide.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe durata avertizării și să întrerupă activitățile desfășurate în aer liber în cazul manifestării vântului puternic. Cetățenii sunt sfătuiți să se adăpostească în clădiri sigure și să respecte indicațiile autorităților în situații de urgență.

În zonele expuse riscului de inundații, locuitorii sunt îndemnați să își protejeze bunurile, să mute obiectele de valoare la etajele superioare ale locuințelor și să deconecteze instalațiile electrice și de alimentare cu gaze sau apă, dacă situația o impune.

În caz de urgență, populația este rugată să apeleze numărul unic 112.

Informații actualizate despre avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, iar recomandări privind comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma Fiipregatit.ro și în aplicația mobilă DSU.