Cod galben de furtuni în Bihor: Recomandările pompierilor pentru siguranța populației

În contextul Codului Galben de instabilitate atmosferică, emis de Administrația Națională de Meteorologie, valabil pentru județul Bihor începând de azi, 17 iunie, de la ora 12.00, până mâine, 18 iunie, la ora 02.00, pompierii militari bihoreni recomandă cetățenilor să adopte măsurile necesare pentru prevenirea situațiilor de urgență și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate.

Potrivit meteorologilor, în perioada menționată se vor semnala ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h, iar izolat, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În vederea prevenirii accidentelor și a pagubelor materiale, pompierii bihoreni recomandă populației să evite deplasările în apropierea copacilor, panourilor publicitare, stâlpilor de electricitate, precum și a clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitecturale ce pot fi desprinse de vântul puternic.

De asemenea, autovehiculele trebuie parcate în locuri sigure, la distanță de arbori, stâlpi și alte obiecte care pot fi doborâte de rafalele de vânt.

În cazul în care furtuna este iminentă, recomandăm:

• întreruperea activităților desfășurate în aer liber;

• adăpostirea într-o locuință, într-o construcție solidă sau într-un autoturism;

• închiderea ușilor și ferestrelor;

• evitarea utilizării dușurilor și a băilor, întrucât conductele instalațiilor fixe pot conduce electricitatea;

• deconectarea aparatelor și echipamentelor electrice pentru a preveni deteriorarea acestora în urma descărcărilor atmosferice.În timpul furtunii:

• dacă vă aflați în spații deschise, adoptați o poziție ghemuită, cu mâinile protejând capul și urechile;

• reduceți contactul cu solul și nu vă întindeți pe pământ;

• evitați obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în arie deschisă, câmpuri, sau ambarcațiuni pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete etc;

• dacă vă aflați într-o pădure, căutați adăpost într-o zonă cu arbori mai puţin înalți;

• dacă sunteți într-o zonă deschisă, mergeți spre o zonă joasă, precum o vale;

• dacă vă aflați pe apă, ajungeți cât mai repede la mal și adăpostiți-vă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor recomandă cetățenilor să urmărească evoluția fenomenelor meteorologice și să respecte măsurile preventive, întrucât acestea contribuie la protejarea vieții, a integrității corporale și a bunurilor.

Informații privind modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea situațiilor de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire pentru situații de urgență Fiipregătit.ro și prin intermediul aplicației mobile DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Purtător de cuvântLocotenent-colonel CAMELIA ROŞCA