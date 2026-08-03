Codul portocaliu de caniculă a fost prelungit în Alba. Temperaturile vor ajunge până la 38 de grade

Județul Alba rămâne sub incidența unui Cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, avertizarea fiind valabilă în intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius. De asemenea, sunt prognozate nopți tropicale, cu valori ridicate ale temperaturilor și pe timpul nopții.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime. Cetățenii sunt sfătuiți să evite aglomerațiile și efortul fizic intens, să poarte haine lejere, de culori deschise, și pălării de protecție.

Totodată, specialiștii recomandă consumul unei cantități suficiente de apă pentru prevenirea deshidratării, precum și consumul de fructe și legume proaspete. Consumul de băuturi alcoolice trebuie evitat, deoarece favorizează deshidratarea organismului.

Autoritățile atrag atenția și asupra persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii și bolnavii cronici. Cetățenii sunt îndemnați să păstreze legătura cu rudele, vecinii sau persoanele aflate în dificultate și să solicite ajutor medical la apariția oricăror simptome care indică o deteriorare a stării de sănătate.

În situații de urgență, populația este sfătuită să apeleze numărul unic 112.

Pentru informații actualizate privind avertizările meteorologice, cetățenii pot consulta platformele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie și ale Departamentului pentru Situații de Urgență.