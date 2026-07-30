Val de căldură și temperaturi de până la 37°C: autoritățile transmit recomandări pentru populație

Recomandări pentru populație în perioada caniculară

Conform meteorologilor, în perioada următoare ne vom confrunta cu un nou val de căldură. Începând de mâine, 31 iulie, ora 10.00, județul nostru se află sub atenționare – COD GALBEN – de caniculă.

Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice ce vor ajunge până la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Iată câteva recomandări esențiale pentru a vă proteja sănătatea:

Evitați orele de vârf: deplasați-vă în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul.

Protejați-vă 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐞𝐟𝐨𝐫𝐭: evitați aglomerațiile, expunerea directă la soare și efortul fizic intens între orele 11:00-18:00.

Aveți grijă 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐢 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢: păstrați legătura cu persoanele în vârstă, interesați-vă de starea lor de sănătate și oferiți-le asistență la nevoie.

Atenție: nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme, nici măcar pentru scurt timp!

Îmbrăcați-vă 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐯𝐚𝐭: purtați pălării și ochelari de soare, haine lejere în culori deschise și materiale ușoare.

Hidratați-vă 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭: beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător.

𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭𝐞 băuturi: nu consumați alcool și evitați băuturile care conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare.

– Alimentați-vă sănătos: consumați fructe și legume proaspete.

De asemenea, vă reamintim faptul că, în perioadele caniculare, crește riscul de incendiu din cauza uscăciunii și a temperaturilor foarte mari.

În acest sens, pentru creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la riscurile majore generate de incendiile de vegetație uscată, precum şi pentru promovarea unui comportament responsabil, în vederea protejării vieţii, bunurilor şi mediului înconjurător, în perioada 15 iulie – 15 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!” prin care sunt transmise următoarele recomandări:

-respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate.

-nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt;

-nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

-supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

În cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Aveți grijă de voi și de cei din jur!

Consultați ghidul de caniculă de pe platforma națională Fiipregatit.ro, accesând link-ul: https://fiipregatit.ro/ghiduri/canicula-despre-8-17#despre-67 .