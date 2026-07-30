Plantele de ceai ale verii: daruri ale naturii care ne ajută și iarna

Vara este perioada ideală pentru culegerea multor plante medicinale care pot fi transformate în ceaiuri aromate și benefice pentru sănătate. În lunile iulie și august, flora spontană și plantele cultivate oferă o varietate de flori, frunze și tulpini bogate în substanțe active, ce pot fi uscate și păstrate pentru sezonul rece.

Ce plante se pot culege în această perioadă?

Printre cele mai populare plante pentru ceai care pot fi recoltate acum se numără:

Mușețelul – recunoscut pentru efectele sale calmante și antiinflamatoare. Ceaiul de mușețel este folosit pentru relaxare, pentru ameliorarea problemelor digestive și pentru susținerea sistemului imunitar.

Teiul – florile parfumate de tei sunt apreciate pentru proprietățile lor liniștitoare. Ceaiul de tei este un aliat de nădejde în perioadele de răceală și ajută la un somn odihnitor.

Menta – una dintre cele mai îndrăgite plante medicinale. Are efect răcoritor, susține digestia și contribuie la reducerea senzației de balonare.

Sunătoarea – cunoscută și sub numele de „iarba Sfântului Ioan”, este apreciată pentru efectele sale benefice asupra stării de spirit și pentru proprietățile sale antiinflamatoare.

Coada-șoricelului – o plantă utilizată tradițional pentru susținerea sănătății digestive și pentru efectele sale calmante.

Roinița (melisa) – are un parfum delicat de lămâie și este recomandată pentru reducerea stresului și a anxietății.

Cum se usucă plantele pentru ceai?

Pentru a păstra cât mai bine proprietățile terapeutice ale plantelor, acestea trebuie recoltate pe vreme uscată, după ce roua dimineții s-a evaporat.

Plantele se așază în straturi subțiri pe hârtie, pânză curată sau site speciale și se păstrează într-un loc aerisit, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Temperaturile foarte ridicate pot distruge o parte dintre compușii activi și uleiurile volatile.

Procesul de uscare poate dura între câteva zile și două săptămâni, în funcție de plantă și de condițiile de mediu. După uscare, plantele se depozitează în borcane de sticlă, pungi de hârtie sau săculeți din pânză, într-un loc răcoros și întunecos.

Beneficiile ceaiurilor în sezonul rece

Plantele culese vara pot deveni adevărate remedii naturale în timpul iernii. Ceaiurile calde contribuie la hidratarea organismului, susțin imunitatea și oferă o stare de confort în zilele friguroase.

Ceaiul de tei și mușețel poate calma simptomele răcelii, menta ajută digestia după mesele consistente, iar roinița și sunătoarea pot contribui la menținerea unei stări de bine în perioadele cu mai puțină lumină naturală.

Specialiștii recomandă însă consumul moderat și informarea corectă cu privire la proprietățile fiecărei plante, deoarece unele pot avea contraindicații sau pot interacționa cu anumite tratamente medicamentoase.

O tradiție care merită păstrată

Culegerea și uscarea plantelor medicinale reprezintă o tradiție veche, transmisă din generație în generație. Pe lângă beneficiile pentru sănătate, această activitate oferă ocazia de a petrece timp în natură și de a redescoperi bogăția plantelor care cresc în mod spontan în zonele rurale și montane ale României.

Cu puțină grijă și răbdare, fiecare gospodărie își poate pregăti propria „farmacie verde” pentru lunile reci care vor urma.