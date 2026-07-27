Femeie și copil, salvați de pompieri după un grav accident la Băile Felix

În după-amiaza zilei de luni, 27 iulie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe Centura localității Băile Felix, în care au fost implicate patru persoane (doi bărbați, o femeie și un copil), aflate în două autoturisme.





sursa foto: ISU Bihor

Accidentul a fost semnalat prin numărul unic 112, în jurul orei 13.05, la fața locului fiind mobilizate de urgență trei echipaje de pompieri militari din cadrul Gărzii 1 Mai și Detașamentului 1 Oradea, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, motocicliștii SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Echipajul de descarcerare a acționat pentru evacuarea celor două persoane (o femeie și un minor) rămase captive între fiarele contorsionate ale unuia dintre autoturismele avariate, iar pompierii paramedici și echipajele SAJ au acordat îngrijirile necesare tuturor celor patru victime, transportându-le ulterior la spital, conștiente și cooperante.

Purtător de cuvântLocotenent-colonel CAMELIA ROŞCA