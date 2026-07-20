20 Iulie – Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul

Astăzi, 20 iulie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, marcată cu cruce roșie. Sfântul Ilie este considerat un mare făcător de minuni, apărător al credinței și ocrotitor al agricultorilor, apicultorilor și aviatorilor.

Potrivit Sfintei Scripturi, Sfântul Ilie a trăit cu peste 800 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și a rămas în istoria creștinismului prin numeroase minuni. Tradiția amintește că, prin rugăciunea sa, Dumnezeu a trimis atât secetă, cât și ploaie peste pământ, iar prorocul a fost hrănit de corbi în vreme de foamete. Unul dintre cele mai impresionante momente din viața sa este înălțarea la cer într-un car de foc tras de cai de foc, simbol al apropierii sale de Dumnezeu.

În credința populară românească, Sfântul Ilie este văzut ca stăpân al tunetelor, fulgerelor și ploilor, fiind invocat pentru protecția recoltelor și pentru vreme bună. În multe zone ale țării se păstrează tradiția „retezatului stupilor”, când apicultorii recoltează mierea nouă și mulțumesc pentru rodul muncii lor.

Ziua de Sfântul Ilie este una de rugăciune și reculegere. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie, se roagă pentru sănătate, pace și belșug și îi cinstesc pe cei care poartă numele Ilie, Ilinca, Iliana, Elias, Eliana și alte derivate ale acestuia.

Cu prilejul acestei mari sărbători creștine, transmitem tuturor celor care își serbează onomastica un călduros „La mulți ani!”, sănătate, bucurii și binecuvântarea Sfântului Ilie!