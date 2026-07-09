Mâine, la Alba Iulia: Dan Puric lansează cartea „Încotro popor român?”

Actorul și eseistul Dan Puric își lansează mâine, 10 iulie, de la ora 17:30, la Aula Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, noua carte „Încotro popor român?”.

Evenimentul va include și o conferință dedicată identității, demnității și destinului României, teme care se regăsesc în paginile volumului și în discursurile care l-au consacrat pe autor.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați de cultură, istorie și valorile românești să participe la această întâlnire specială cu Dan Puric.

„Încotro popor român?” – o întrebare care va primi răspunsuri mâine, la Alba Iulia.