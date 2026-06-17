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17 iunie, 2026
Opinia Transilvană
Opinia Transilvană
Vă aflați aici:»»Tânăr din Alba Iulia, condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru șantaj și furt calificat

Tânăr din Alba Iulia, condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru șantaj și furt calificat

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Scris de în Eveniment, Local

La data de 16 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 16 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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