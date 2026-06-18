Câmpeni are de astăzi un nou magazin „La Doi Pași”. Inaugurarea unității cu numărul 3000 din rețea

CÂMPENI, 18 iunie 2026 – Un moment important pentru comunitatea locală a avut loc astăzi, odată cu deschiderea noului magazin La Doi Pași, situat pe Strada Moților nr. 77A, în municipiul Câmpeni, județul Alba.

Evenimentul de inaugurare a reunit clienți, prieteni și membri ai comunității, care au fost alături de proprietari la acest nou început. Magazinul are o semnificație aparte, fiind prezentat drept magazinul cu numărul 3000 din rețeaua La Doi Pași, una dintre cele mai extinse rețele de magazine de proximitate din România.

Noul spațiu comercial vine în întâmpinarea locuitorilor din Câmpeni și din împrejurimi cu o gamă variată de produse alimentare și de uz curent, punând accent pe servicii de calitate, accesibilitate și apropierea față de clienți.

„Ne dorim să fim cât mai aproape de oameni și să oferim cumpărături rapide, produse de calitate și o experiență plăcută pentru fiecare client care ne trece pragul”, au transmis reprezentanții magazinului.

Deschiderea noului punct comercial reprezintă o investiție în economia locală și contribuie la dezvoltarea comerțului de proximitate în zona Munților Apuseni. Rețeaua La Doi Pași a continuat să se extindă la nivel național, ajungând la mii de magazine în comunități din întreaga țară.

Locuitorii sunt invitați să viziteze noul magazin de pe Strada Moților nr. 77A și să descopere ofertele pregătite cu ocazia inaugurării.